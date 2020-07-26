ملك السعودية يوافق على مقترح عدم اقتناء الجهات الحكومية أعمالا فنية لغير المواطنين

الشرق الأوسط
نشر
دقيقتين قراءة
صورة أرشيفية لولي العهد السعودي خلال لقاء رسمي بوجود لوحة معروضة لفنان سعودي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وافق العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز على اقتراح قدمه ولي عهده، الأمير محمد بن سلمان حول توجيه الجهات الحكومية لاقتناء الأعمال الفنية والمنتجات الحرفية الوطنية في مقراتها الرسمية.

جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية حيث ذكرت أن مقترح ولي العهد أكد على جميع الجهات الحكومية "اقتصار القطع الفنية في مقراتها على الأعمال الفنية الوطنية وفق دليل يعد من قبل وزارة الثقافة، على أن تزود الجهات الحكومية وزارة الثقافة بقائمة الأعمال المقتناة ليتم إضافتها في السجل الوطني للأعمال الفنية".

وذكرت الوكالة السعودية أن مجلس الوزراء في وقت سابق قد "وجه وزارة الثقافة بإعداد سجل وطني للأعمال الفنية، والتعميم على الجهات الحكومية كافة بتزويد الوزارة ببيانات الأعمال التي لديها؛ ليكون للوزارة قاعدة بيانات متكاملة حيال تلك الأعمال".

ويذكر أن وزير الثقافة ومحافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا في المملكة العربية السعودية، الأمير بدر بن عبدالله آل سعود قد كشف في وقت سابق عن هذا توجيه لولي العهد، قائلا بتغريدة في أبريل/ نيسان الماضي: "للمعلومية، سمو سيدي ولي العهد وجه من عام 2013، بأن تكون في كل مقراته الرسمية الأعمال الفنية التشكيلية بأيدي سعودية.. مبدعة يا لولوه".

نشر