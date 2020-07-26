دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وافق العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز على اقتراح قدمه ولي عهده، الأمير محمد بن سلمان حول توجيه الجهات الحكومية لاقتناء الأعمال الفنية والمنتجات الحرفية الوطنية في مقراتها الرسمية.

صدور موافقة المقام السامي لمقترح سمو #ولي_العهد بشأن توجيه الجهات الحكومية باقتصار اقتناء الأعمال الفنية والمنتجات الحرفية في مقراتها على الأعمال الوطنية.. فخرٌ بقيادة تمكّن شعبها، ووطن يحتفي بمبدعيه 🇸🇦 https://t.co/Ny8lNkHsAy

جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية حيث ذكرت أن مقترح ولي العهد أكد على جميع الجهات الحكومية "اقتصار القطع الفنية في مقراتها على الأعمال الفنية الوطنية وفق دليل يعد من قبل وزارة الثقافة، على أن تزود الجهات الحكومية وزارة الثقافة بقائمة الأعمال المقتناة ليتم إضافتها في السجل الوطني للأعمال الفنية".

وذكرت الوكالة السعودية أن مجلس الوزراء في وقت سابق قد "وجه وزارة الثقافة بإعداد سجل وطني للأعمال الفنية، والتعميم على الجهات الحكومية كافة بتزويد الوزارة ببيانات الأعمال التي لديها؛ ليكون للوزارة قاعدة بيانات متكاملة حيال تلك الأعمال".

للمعلومية، سمو سيدي #ولي_العهد وجه من عام ٢٠١٣، بأن تكون في كل مقراته الرسمية الأعمال الفنية التشكيلية بأيدي سعودية. مبدعة يا لولوه 👍 https://t.co/tKumsAYplB

ويذكر أن وزير الثقافة ومحافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا في المملكة العربية السعودية، الأمير بدر بن عبدالله آل سعود قد كشف في وقت سابق عن هذا توجيه لولي العهد، قائلا بتغريدة في أبريل/ نيسان الماضي: "للمعلومية، سمو سيدي ولي العهد وجه من عام 2013، بأن تكون في كل مقراته الرسمية الأعمال الفنية التشكيلية بأيدي سعودية.. مبدعة يا لولوه".