دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قرر الرئيس التونسي، قيس سعيد، تكليف وزير الداخلية الحالي في حكومة تصريف الأعمال، هشام مشيشي، بتشكيل الحكومة الجديدة خلفا لإلياس الفخفاخ.

جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن مصدر رسمي من رئاسة الجمهورية، مساء السبت.

ولم يكن اسم مشيشي مطروحًا ضمن 3 أسماء استقرت عليها الأحزاب والكتل البرلمانية، في مقترحاتها المُقدمة إلى الرئيس التونسي.

وفي منتصف يوليو تموز، استقال الفخفاخ من رئاسة الحكومة بعد 5 أشهر من توليه المنصب. في وقت ساد جدل كبير حول شبهة تضارب مصالح لاحقته، بسبب امتلاكه أسهم في شركات لها تعاملات مع الدولة.

ويأتي ذلك في غضون أزمة سياسية مماثلة في مجلس النواب التونسي. ويوم الخميس المقبل، ستنعقد جلسة عامة لسحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة التونسية.

كانت 4 كتل نيابية تقدمت بلائحة لطرح الثقة في الغنوشي، التي تتطلب موافقة 109 نواب من إجمالي 217 عضوًا، حسب الدستور والقواعد الداخلية المنظمة لعمل البرلمان.

بينما قال الغنوشي، في تصريحات للصحفيين، إنه لم يأت على ظهر دبابة ليفرض نفسه على إرادة النواب، مُعتبرًا أن ستكون لـ"تجديد الثقة".