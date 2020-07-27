دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، محمد فريد، إجراءات الاصطفاف والاستعداد القتالي للقوات المتمركزة على الحدود الغربية للبلاد مع مصر، وفقا لما ذكره المتحدث العسكري المصري الإثنين.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك إن فريد شهد "إجراءات الاصطفاف والاستعداد القتالي لعناصر القوات المسلحة على الاتجاه الإستراتيجي الغربي، والذى يأتي في إطار خطة القيادة العامة لمتابعة التدابير والإجراءات المشددة لحماية حدود الدولة وأمنها القومي على كافة الاتجاهات الإستراتيجية براً وبحراً وجواً بالتعاون بين كافة الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة"، على حد تعبيره.

وأضاف المتحدث قائلا: "واستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى الإجراءات المتخذة لرفع درجات الاستعداد القتالي، كذلك عرض قرارات القادة على كافة المستويات وتنظيم التعاون بين كافة عناصر تشكيل العملية الإستراتيجية للقوات البرية والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة بما يضمن تنفيذ كافة العناصر للمهام بكل دقة وفى التوقيتات المحددة ، كما ناقش عدد من القادة والضباط فى أسلوب تنفيذ المهام المخططة وكيفية مجابهة التغيرات الحادة والسريعة أثناء سير أعمال القتال"، حسب قوله.

وتابع المتحدث العسكري قائلا: "وقام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمرور على العناصر المصطفة للاطمئنان على مدى جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ كافة المهام والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية للأسلحة والمعدات"، على حد تعبيره.

الفريق / محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد إجراءات الإصطفاف والإستعداد القتالى لعناصر القوات المسلحة على... Posted by ‎الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة‎ on Monday, July 27, 2020

وكانت قد أجرت مصر مناورة عسكرية على الحدود الليبية سُميت بـ"حسم 2020"، في خطوة اعتُبرت مؤشرا على تصعيد محتمل بين القاهرة وأنقرة على الأراضي الليبية.