دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت السلطات السعودية إن تمديد فترة صلاحية "تأشيرات الزيارة" الخاصة بالوافدين المتواجدين في المملكة، قد اكتمل دون دفع رسوم.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات، عبر حسابها في تويتر، صباح الاثنين، أنه جرى "اكتمال تمديد صلاحية مدة (تأشيرات الزيارة) آليًا للوافدين المتواجدين داخل المملكة، التي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، وذلك بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني، ولمدة (3) أشهر دون مقابل.

#الجوازات تعلن عن اكتمال تمديد صلاحية مدة "تأشيرات الزيارة" آليًا للوافدين المتواجدين داخل المملكة والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، وذلك بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني، ولمدة (3) أشهر دون مقابل https://t.co/Den06BUzoK

وفي 10 يوليو تموز الجاري، كانت مديرية الجوازات السعودية قد أعلنت الفئات المشمولة بالإعفاء من الرسوم، وهم: المقيمون داخل المملكة الذين حصلوا على تأشيرة خروج وعودة أو تأشيرة خروج نهائي، لكنهم لم يستفيدوا منها.

بجانب الوافدين الذين قدموا إلى السعودية من خلال تأشيرة زيارة، ولديهم رغبة في المغادرة دون التمكن من ذلك.

وحظيت إجراءات المملكة بشأن الوافدين، في غضون أزمة كورونا، بإشادة وترحيب لافت.