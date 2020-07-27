وزير الخارجية السعودي يدعم مصر ويتحدث عن "التدخلات" في ليبيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، أن المملكة ومصر "يد واحدة"، معربا عن دعم بلاده لـ"إعلان القاهرة" بشأن الأزمة الليبية، وذلك في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره المصري، سامح شكري، الإثنين.

وقال وزير الخارجية السعودي: "أجريت محادثات هامة مع وزير الخارجية المصري ولدينا رؤية متوافقة حول القضايا العربية"، على حد تعبيره.

وأكد بن فرحان أن المملكة العربية السعودية تدعم المبادرة المصرية بشأن حل الأزمة الليبية والتي أُطلق عليها اسم "إعلان القاهرة" وشدد على ضرورة "إبقاء ليبيا بعيدة عن التدخلات الخارجية"، على حد تعبيره.

وكان قد استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وزير الخارجية السعودي في وقت سابق الإثنين، بقصر الاتحادية، إذ نقل الثاني تحيات العاهل السعودي للأول.