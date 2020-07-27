القاهرة، مصر (CNN)-- أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، الاثنين، أول حكم بحبس الفتاتين مودة الأدهم وحنين حسام، واللتين اشتهرتا على ساحة مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مؤخراً، لمدة عامين وغرامة 300 ألف جنيه لكل منهما لاتهامهما بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية، وبهذا يصبح ثاني حكم يصدر من المحكمة ذاتها ضد فتيات لنفس الاتهام، وذلك بعدما قضت نهاية الشهر الماضي بحبس الفنانة سما المصري 3 سنوات، وحددت محكمة الاستئناف التابعة للمحكمة الاقتصادية جلسة يوم 17 أغسطس/آب المقبل، لنظر الاستئناف على الحكم.

وكانت النيابة العامة المصرية، قد قررت، يوم 11 يونيو/حزيران الماضي، إحالة الفتاتين مودة الأدهم وحنين حسام إلى المحاكمة الجنائية ووجهت لهم تهم الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشاء وإدارة واستخدام مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة، كما وجهت لـ3 متهمات آخرين تهمة مساعدتهما على ارتكاب تلك الجرائم وإدارة حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك بعدما ألقت السلطات الأمنية، يوم 21 إبريل/نيسان الماضي، القبض على حنين حسام، التي لديها 1.2 مليون متابع عبر تطبيق TikTok، بعدما نشرت مقطع فيديو لجذب فتيات للانضمام إلى مجموعة أنشأتها على منصة الفيديوهات القصيرة "Likee"، للترويج للمنصة مقابل المال، وأنكرت حنين وقتها هذا المقطع، قائلة إن المقطع تم إخراجه من سياقه، وبعدها بأيام لحقتها مودة الأدهم، بتهمة خدش الحياء العام عبر ذات التطبيق.

من جهته، يرى أحمد حمزة البحقيري محامي مودة الأدهم، أن موكلته وجميع المتهمين في القضية ضحايا تطبيقات مثل تيك توك ولايكي وغيرها، التي تشجع الشباب على التصوير وتحميل صور ومقاطع فيديو على هذه المنصات مقابل جني المال، وقد سار هؤلاء الفتيات ورائها بطريقة عمياء، مشيرا إلى أنه سبق وتقدم ببلاغ للنائب العام يوم 18 يوليو الجاري، لحجب هذه المواقع، لأنها منصات مفتوحة تستقطب وتضر بالفتيات، وذلك في إطار الحجب من المنبع.

وأضاف "البحقيري"، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، تعليقاً على الحكم الصادر ضد موكلته، أن المحكمة راعت أعمار الفتيات المتهمات في القضية، ولذا أصدرت حكماً مخففاً بالحبس سنتين، وذلك قياساً على حكمها السابق ضد الفنانة سما المصري لذات التهم، وقضت بحبسها 3 سنوات، وتابع كنت أتوقع الحكم بحبسها بسبب التهم الموجهة لها المتعلقة بالتحريض على الفسق والفجور، والتواصل مع شبكات الاتجار بالبشر، واستقطاب فتيات قصر للظهور على تيك توك، واعتزم تقديم استئناف على الحكم خلال أيام.

وذكر أحمد البحقيري، أن موكلته مودة الأدهم أصيبت بحالة إغماء فور سماعها الحكم بحبسها عامين.

وتناقلت وسائل إعلام محلية، أخبار عن تعرض الفتاتان مودة الأدهم وحنين حسام، للإغماء عقب صدور حكم حبسهما عامين، وهو ما استدعى قوات الأمن المتواجدة بطلب الإسعافات الأولية لهما.

فيما انهارت أسرة الفتاتان، حيث دخلت والدة مودة الأدهم في وصلة بكاء فور سماع الحكم، مرددة: "بنتي بريئة والله.. مظلومة ومعملتش حاجة"، أما والد حنين حسام علق بعد الحكم: "حبستوها ليه، سنتين عشان صور.. لا قتلت ولا زنت ولا سرقت، ليه حبستوها، بنتى بتموت عايز أقعد معاها 5 دقايق بس حرام عليكم، ارحمونى عايز اقعد مع بنتى بتموت، الدنيا كلها صور اشمعنا بنتى بنتى مزنتش ولا قتلت"، بحسب ما تناقلته وسائل إعلام محلية.