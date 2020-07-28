أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – وُضعت قاعدتان أمريكيتان في الشرق الأوسط في حالة تأهب عالية في وقت مبكر الثلاثاء، بعد أن أظهرت المؤشرات الاستخباراتية أن هجوما إيرانيا بالصواريخ الباليستية كان يستهدف القاعدتين، وفقا لما ذكره مسؤولون عدة في وزارة الدفاع الأمريكية لـCNN.

وطُلب من العناصر الموجودين في قاعدتي العديد في قطر والظفرة في الإمارات حماية أنفسهم لبضع دقائق قبل التأكد من أن الوضع آمن، وقد شمل الأمر التأكد من أن العناصر في مخابئ أو في مبان مصفحة.

وتضم هاتان القاعدتان عمليات مكثفة للقوات الأمريكية، وقد أُثيرت المخاوف من استهداف إيراني لهاتين القاعدتين يشابه ذلك الذي استهدف قاعدة الأسد في العراق في يناير/كانون ثاني الماضي.

وتم اتخاذ وضع التأهب العالي أخذا بالاعتبار الوقت القصير الذي تستغرقه الصواريخ في المنطقة، حسبما قال مسؤولون، وقد أكد مسؤولون أيضا عدم وصول صواريخ إلى القاعدتين وأنهم يراجعون البيانات للتأكد مما حدث، إذ تُجري إيران عددا من الأنشطة التدريبية العسكرية.