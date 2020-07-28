دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بعد أن كانت إحدى أولى الدول في الشرق الأوسط اتخاذا لقرار إغلاق مطارها أمام حركة الرحلات الجوية، أعلنت الكويت، الثلاثاء، عودة حركة الطيران ابتداء من 1 أغسطس/آب المقبل، إلى 20 دولة، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية أن الشركات العامة في المطار الكويت الدولي ستعيد تشغيل رحلاتها التجاري مبدئيا إلى 20 وجهة اعتبارا من 1 أغسطس/آب، وفقا لكونا.

ونقلت الوكالة تصريحا لمدير إدارة النقل الجوي، عبدالله الراجحي، قال فيه إن الوجهات ستشمل الإمارات والبحرين وقطر وسلطنة عُمان ولبنان والأردن ومصر والبوسنة والهرسك وسيريلانكا وباكستان وإثيوبيا وبريطانيا وتركيا وإيران والنيبال وسويسرا وألمانيا وأذربيجان والفلبين والهند.

وكانت الكويت إحدى الدول التي اتخذت إجراءات مشددة مبكرا بما يخص الطيران لمواجهة جائحة كورونا، إذ أعلنت إغلاق مطارها أمام حركة النقل التجاري الجوي في 11 مارس/أذار الماضي.