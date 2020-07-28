السيسي: الخيار العسكري ليس مطروحًا في التعامل مع أزمة سد النهضة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، إن بلاده حريصة على التعامل مع أزمة سد النهضة من خلال التفاوض وليس الخيار العسكري، داعيًا الإعلام المصري إلى عدم الحديث عن عمل عسكري محتمل.

وعبر الرئيس المصري، عن تفهمه لما وصفه بـ"مخاوف المصريين" من تعثر المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي، وتأثير ذلك على حصة مصر من مياه النيل، مؤكدًا أن "معركة المفاوضات طويلة".

وأوضح السيسي، أن مصر تدعم إثيوبيا في مشاريعها التنموية، مشددا على أن ذلك الدعم لن يكون على حساب نصيب مصر من مياه النيل، مشيرًا إلى أن بلاده لا ترفض مساعدة إثيوبيا في خططها التنموية.

وأشار الرئيس المصري، خلال افتتاحه مشروعًا اقتصاديًا، الثلاثاء، إلى أنه "لا داعي لتهديد الرأي العام في مصر بعمل عسكري. نحن نتفاوض لنستفيد جميعا، ولا يقع ضرر علينا"، مضيفًا أن "عدالة قضية المياه أثبتته الحضارة المصرية القديمة التي قامت على مياه نهر النيل".

وتشهد المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا، حول سد النهضة الإثيوبي، تعثرًا كبيرًا في المفاوضات، على خلفية "تمسك إثيوبيا بمواقفها المتشددة"، بحسب وصف وزير الخارجية المصري سامح شكري.

وبدأت أديس أبابا، عملية ملء خزان سد النهضة، الذي تعول عليه في توليد الكهرباء، بشكل أحادي، قبل التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث، وقوبلت الخطوة الإثيوبية بالرفض من القاهرة والخرطوم.