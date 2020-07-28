أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- حدث انفجار غير مفسر الأسباب اشتعلت بفعله شاحنات كانت تحمل وقودا، في محافظة كرمانشاه، غربي إيران، وفقا لما ذكرته وكالة (إسنا) شبه الرسمية الإيرانية والتلفزيون الحكومي الإيراني "IRIB" الثلاثاء.

هرعت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق محاولة إخماده، وفقا لإسنا، ولم تنشر وسائل الإعلام الإيرانية أنباء عن سقوط ضحايا في هذا الحادث بع.

وذكرت الوكالة الإيرانية أن 6 شاحنات تحمل الوقود انفجرت في منطقة دولت آباد في كرمانشاه صباح الثلاثاء، ما أسفر عن حريق ضخم في الموقع.

ونقلت إسنا عن نائب مدير إدارة الإطفاء في المحافظة قوله: "للأسف، 6 شاحنات تحمل الوقود اشتعلت وانفجرت ما أسفر عن حريق ضخم في منطقة المواقف، لحسن الحظ لم يسقط ضحايا وسُجلت بضع إصابات فحسب".

ولم يُعلن عن أسباب الانفجار على الفور، لكن إيران كانت قد شهدت سلسلة من الانفجارات والحرائق غير مفسرة الأسباب خلال الأسابيع القليلة الماضية، ما يثير أسئلة حول محاولات تخريبية خارجية.