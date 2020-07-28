دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الجيش العراقي إن 3 صواريخ كاتيوشا سقطت، مساء الاثنين، على معسكر التاجي، بعد إطلاقها من منطقة تقع شمال غرب العاصمة بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني، التابعة لوزارة الدفاع العراقية، إن "معسكر التاجي لجيشنا العراقي البطل تعرض قبل قليل إلى هجوم بثلاث صواريخ كاتيوشا انطلقت مِن منطقة سبع البور".

وأوضحت خلية الإعلام الأمني، عبر حسابه في تويتر: "سقطت هذه الصواريخ على مواقع للقوات العسكرية العراقية، حيث سقط الأول على السرب الخامس عشر لطيران الجيش، وسبَب أضرارًا كبيرة بإحدى الطائرات".

وبينما سقط الصاروخ الثاني على معمل المدافع والأسلحة مُخلفا أضرار مادية، فيما سقط الثالث في نطاق السرب الثاني مِن طيران الجيش "لكنه لم ينفجر".

وأكد الجيش العراقي مواصلته ملاحقة المتورطين في هذه الهجمات وتقديمهم إلى العدالة "لينالوا جزاءهم المستحق، ولضمان تحقيق السيادة العراقية الناجزة، والقدرة القتالية المستقلة عسكريًا على مجابهة الأخطار والتهديدات التي يواجهها وطننا".

... وسقط الصاروخ الثاني على معمل المدافع والاسلحة مخلفا اضرار مادية. فيما سقط الصاروخ الثالث في السرب الثاني مِن طيران الجيش لكنه لم ينفجر .

ويعد معسكر التاجي واحدًا من بين معسكرات عدة تزايدت وتيرة تعرضها للقصف في الآونة الأخيرة. وسبق أن أعلنت مجموعات مُسلحة مسؤوليتها عن استهداف معسكرات تضم قوات عراقية وأجنبية، لا سيما الأمريكية، لدفعها إلى مغادرة البلاد.