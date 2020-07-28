دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت الحكومة الكويتية، الاثنين، إن صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح مستقرة، وذلك على هامش اجتماعها الأسبوعي، الاثنين.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أنس خالد ناصر الصالح، إن رئيس الحكومة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أكد في مستهل أعمال الاجتماع على استقرار صحة أمير الكويت، حيث يستكمل علاجه في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي 23 يوليو/تموز الجاري، غادر أمير الكويت إلى أمريكا لاستكمال العلاج بعد إجراء عملية جراحية ناجحة في الكويت قبل ذلك بأيام قليلة.

وأعلن الديوان الأميري الكويتي في 18 يوليو/تموز، صدور أمر أميري بتفويض ولي العهد بممارسة بعض اختصاصات أمير البلاد مؤقتا، وذلك بعد دخول الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية، حسبما نقلت كالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) آنذاك.