دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرت إيران مناورات بحرية ضخمة في منطقة الخليج ومضيق هرمز، ضمن تدريبات تسمى "الرسول الأعظم"، بينما قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها رفعت حالة التأهب القصوى في قاعدتيها في قطر والإمارات، بعد إطلاق "غير مسؤول" للصواريخ البالستية القرب منهما.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الحرس الثوري الإيراني بدء المرحلة النهائية من مناورات "الرسول الأعظم". في حين نشرت وسائل إعلام إيرانية لقطات مصورة التي أظهرت عمليات تدريب على استهداف نموذج وهمي لحاملة طائرات أمريكية، كانت طهران قد حركتها في الخليج، وأثارت جدلا كبيرًا في الأيام الماضية.

روابط عمومی سپاه از آغاز مرحله نهایی رزمایش پیامبر اعظم سپاه در خلیج فارس و تنگه هرمز خبر داد. در این رزمایش یگان‌های مختلف سپاه انهدام و مقابله با ناو هواپیمابر آمریکایی را تمرین کردند. برای نخستین بار رصد منطقه رزمایش با استفاده از تصاویر ارسالی ماهواره نور صورت می پذیرد. https://t.co/adc6xt3z6b

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، إن زوارق مُزودة بمنصات إطلاق الصواريخ وطائرات هليكوبتر وقوات البحرية الخاصة قد شاركت في العمليات الصاروخية والتدرب على احتجاز الناقلة.

ونقلت وكالة تسنيم عن المتحدث باسم المناورات، عباس نيلفروشان، قوله إنه جرى استخدام معدات وأسلحة قادرة على استهداف السفن الحربية من مسافات بعيدة.

وأضاف نيلفروشان أن الحرس الثوري الإيراني أجرى "مناورات كبيرة... في محافظة هرمزكان وغرب مضيق هرمز والخليج إلى عمق الأراضي الإيرانيية"، وذلك بمشاركة قوتي "البحرية والجوفضائية في الحرس الثوري".

في المقابل، قال بيان للقيادة المركزية الأمريكية إنه "في حوالي الساعة 5:30 صباحًا بالتوقيت المحلي، أطلقت إيران عدة صواريخ باليستية من إيران إلى جنوب الخليج العربي".

وأوضح البيان أن "التقييم الأولي أشار إلى تهديد محتمل لقاعدة العُديد الجوية (في قطر) وقاعدة الظفرة الجوية (في الإمارات)"، وتم وضع القاعدتين في "حالة تأهب قصوى".

وأشار البيان إلى أن الحادث استمر لمدة دقائق، مؤكدًا أن "سلامة ومرونة جنودنا وشركائنا في التحالف أولوية قصوى".

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الولايات المتحدة تدين عمليات إطلاق الصواريخ "غير المسؤولة على مقربة من ممر شحن بحري مزدحم".