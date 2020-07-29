إسرائيل تُعلق على التباعد الاجتماعي خلال طواف الحجاج بالكعبة:"مشهد تاريخي"

الشرق الأوسط
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إسرائيل تُعلق على التباعد الاجتماعي خلال طواف الحجاج بالكعبة:"مشهد تاريخي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علقت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأربعاء، على مشهد طواف الحجاج حول الكعبة وسط إجراءات التباعد الجسدي لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، واصفة المشهد بـ"التاريخي".

وقالت صفحة الخارجية عبر تويتر (إسرائيل بالعربية): "فيديو | مكه الآن.. مشهد تاريخي غير مسبوق.. حجاج بيت الله الحرام يباشرون أولى مناسك الحج بالطواف حول الكعبة محافظين على التباعد الاجتماعي. اللهم تقبل منهم يارب العالمين. كل عام وأنتم بخير"، على حد تعبيرها.

ونشرت صفحة "إسرائيل في الخليج" صورة للحجاج وعلقت عليها بالقول: "محافظين على منظومة التباعد الاجتماعي بين بعضهم البعض يؤدي حجاج بيت الله مناسك الحج لهذا العام، كل عام وأنتم بخير".

وأضافت "إسرائيل في الخليج" في تغريدتها على موقع تويتر قائلة: "نهنئ الجميع ونتمنى لهم حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً"، على حد تعبيرها.

وتقام مناسك الحج خلال العام الجاري في ظروف استثنائية إذ تُحترم فيها قواعد التباعد الجسدي للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد بين الحجاج.

وتطبق الحكومة السعودية بروتوكولات صحية وإجراءات احترازية صارمة خلال موسم الحج لمنع تفشي المرض.

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