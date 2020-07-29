دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علقت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأربعاء، على مشهد طواف الحجاج حول الكعبة وسط إجراءات التباعد الجسدي لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، واصفة المشهد بـ"التاريخي".

وقالت صفحة الخارجية عبر تويتر (إسرائيل بالعربية): "فيديو | مكه الآن.. مشهد تاريخي غير مسبوق.. حجاج بيت الله الحرام يباشرون أولى مناسك الحج بالطواف حول الكعبة محافظين على التباعد الاجتماعي. اللهم تقبل منهم يارب العالمين. كل عام وأنتم بخير"، على حد تعبيرها.

فيديو | مكه الآن.. مشهد تاريخي غير مسبوق.. حجاج بيت الله الحرام يباشرون أولى مناسك الحج بالطواف حول الكعبة محافظين على التباعد الاجتماعي. اللهم تقبل منهم يارب العالمين. كل عام وأنتم بخير #بسلام_آمنين #يوم_الترويه #السعودية 🇸🇦 #الحرم_المكي #حج_١٤٤١هـ https://t.co/HgxerSePYN

ونشرت صفحة "إسرائيل في الخليج" صورة للحجاج وعلقت عليها بالقول: "محافظين على منظومة التباعد الاجتماعي بين بعضهم البعض يؤدي حجاج بيت الله مناسك الحج لهذا العام، كل عام وأنتم بخير".

وأضافت "إسرائيل في الخليج" في تغريدتها على موقع تويتر قائلة: "نهنئ الجميع ونتمنى لهم حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً"، على حد تعبيرها.

محافظين على منظومة التباعد الأجتماعي بين بعضهم البعض يؤدي حجاج بيت الله مناسك الحج لهذا العام، كل عام وأنتم بخير. نهنئ الجميع ونتمنى لهم حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً. #بسلام_آمنين #يوم_الترويه https://t.co/atQnuNZrTC

وتقام مناسك الحج خلال العام الجاري في ظروف استثنائية إذ تُحترم فيها قواعد التباعد الجسدي للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد بين الحجاج.

وتطبق الحكومة السعودية بروتوكولات صحية وإجراءات احترازية صارمة خلال موسم الحج لمنع تفشي المرض.