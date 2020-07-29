دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، عن استنكارها لتصريحات "أدلى بها بعض الساسة اللبنانيين مؤخرا"، دون تسميتهم، وذلك بعد يومين من تصريح لوزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل عن "تمدد سياسي ومالي وأمني" من تركيا في لبنان.

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي آقصوي إن مزاعم دعم تركيا الاحتجاجات التي يشهدها الشمال اللبناني، ورغبتها في زيادة مساحة نفوذها بتلك المنطقة، "عارية تمامًا عن الصحة"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية التركية: "ليس من الممكن أخذ هذه التصريحات الخبيثة على محمل الجد". وتابع بالقول إن "من يثيرون هذه المزاعم في مواقع تمكنهم جيدا من معرفة من يعتبرون لبنان حديقة خلفية لهم، ويتدخلون في شؤونه"، مشددا على أن تركيا "تولي أهمية كبيرة لوحدة لبنان واستقراره وازدهاره".

وكان باسيل قال، في لقاء مع برنامج "عشرين-30" على قناة LBC اللبنانية، إن "العلاقة مع تركيا تهمنا، لكن هناك تمدداً تركياً سياسياً ومالياً وأمنياً". وأضاف: "نحن نريد مساعدات للبنان في محنته وليس افتعال فتن".