دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المجلس الانتقالي بجنوب اليمن تخليه عن الإدارة الذاتية للإقليم من أجل تسريع آلية تنفيذ اتفاق الرياض المُوقع في نوفمبر تشرين الثاني 2019، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول.

وأوضح المصدر المسؤول للوكالة، أن ذلك يأتي في ضوء مقترح قدمته المُملكة العربية السعودية إلى الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي "لتسريع العمل بالاتفاق عبر نقاط تنفيذية تتضمن؛ استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي بدأ سريانه منذ 22 يونيو حزيران 2020".

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن المجلس الانتقالي الجنوبي أعلن تخليه عن الإدارة الذاتية للجنوب وتطبيق اتفاق الرياض وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، وتكليف رئيس الوزراء اليمني ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يومًا.

بجانب خروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في (أبين) وإعادتها إلى مواقعها السابقة، وإصدار قرار تشكيل أعضاء الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب، بمن فيهم الوزراء المرشحون من المجلس الانتقالي الجنوبي، فور إتمام ذلك، وأن يباشروا مهام عملهم في (عدن) والاستمرار في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض في كافة نقاطه ومساراته.

وأضاف المصدر المسؤول بأنه جرى العمل على جمع طرفي الاتفاق في الرياض، وذلك بمشاركة فاعلة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن الطرفان أبديا موافقتهما على هذه الآلية وتوافقا على بدء العمل بها، لتجاوز العقبات القائمة.

وقال المصدر إن المملكة تُثمن تجاوب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ووفدي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي أدى إلى التوصل إلى هذه النتائج الإيجابية.