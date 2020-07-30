دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الخميس، أنه أجرى زيارة ليلية مفاجئة، الأربعاء، إلى سجن التحقيق المركزي في موقع مطار المثنى وسط بغداد، للاطلاع على أوضاع السجناء والتأكد من عدم وجود سجناء من المتظاهرين وأصحاب الرأي.

وفي اجتماع مع رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي، دعا الكاظمي القوات الأمنية المختصة إلى "توفير الحماية اللازمة للتظاهرات السلمية، وعدم استخدام أي نوع من أنواع العنف".

وأكد رئيس الوزراء أن القوات والأجهزة الأمنية "ملزمة بحماية التظاهرات، من أي استهداف أو محاولة لخلط الأوراق، من أي جهة كانت". وقال إن "على الوزراء الاستماع لمطالب المواطنين والنزول إلى الشارع ووضع الخطط لتلبية هذه المطالب، فالخطط الإصلاحية يجب أن توازيها خطط مماثلة لاستيعاب مطالب المواطنين".

وأضاف: "وجهنا الوزراء والدوائر الخدمية المعنية بتجنب العقبات البيروقراطية، والعمل بأساليب مرنة في تنفيذ القرارات، ومن سيعرقل أي قرار سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه". وأكد أنه "لا تراجع عن تقوية مؤسسات الدولة، والعمل جارٍ على تقويتها، ونحن بصدد اتخاذ قرارات وطنية لتلبية مطالب أبناء شعبنا".

وكان الكاظمي صرح بأن "بعض الأطراف تحاول التصيّد بالماء العكر"، وقال إن "هذه الحكومة جاءت بعد بحر من الدماء، ولن تكون متسببة بدماء العراقيين مهما كان الثمن، إن انحيازي دائما إلى الشعب، أمس واليوم وغدا، ولن أنحاز إلى غيره".