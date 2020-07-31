دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، في اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بمناسبة عيد الأضحى، على ضرورة السعي لتنمية وتعزيز علاقات التعاون بين إيران وقطر في جميع المجالات.

ووصف روحاني العلاقات بين طهران والدوحة بأنها "ودية وأخوية وإيجابية"، وقال إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تضع أي قيود لتنمية علاقات التعاون مع قطر كدولة صديقة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأعرب روحاني عن أمله في أن "تُسفر جهود مسؤولي البلدين في إطار اللجنة الاقتصادية المشتركة عن تنمية التعاون والعلاقات الاقتصادية الثنائية، وأن يشهد المستقبل القريب مع تحسن الظروف اللقاء المباشر بين مسؤولي البلدين".

وشدد الرئيس الإيراني على ضرورة تنمية العلاقات بين طهران والدوحة "في ظل الظروف الحساسة للمنطقة"، وقال إن "أمن المنطقة واستقرارها لا يتحقق إلا في إطار التعاون الإقليمي".

وأكدت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أن الشيخ تميم وروحاني تبادلا التهاني بمناسبة عيد الأضحى في اتصال هاتفي دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل، بينما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن أمير قطر أكد على ضرورة تنمية العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي بين طهران والدوحة، وأن تعزيز العلاقات مع إيران يحظى بالأهمية دائما لدى قطر.