إيران: الخلافات مع السعودية "سوء فهم مختلق".. ومستعدون للحوار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن إيران على "استعداد دائم" للحوار مع المملكة العربية السعودية، معتبرا أن الخلافات القائمة بين طهران والرياض ليست سوى "سوء فهم مختلق من قبل دول من خارج المنطقة".

وقال موسوي، في مؤتمر صحفي، إن "إيران أعلنت استعدادها الدائم للحوار مع دول المنطقة، ومنها السعودية بوساطة أو من دون وساطة أحد، ونعتقد أن الخلافات القائمة ليست سوى سوء فهم مختلق من قبل دول من خارج المنطقة، ومن المؤكد أنه وفي ظل الكثير من المشتركات بيننا يمكن حل حالات سوء الفهم هذه بالحوار".

وأضاف موسوي أن إيران "يهمها أمن واستقرار المنطقة على الدوام"، وتابع بالقول إن "أمن المنطقة لن يتحقق دون مشاركة وتعاون دولها، وبطبيعة الحال فإن هذا الأمر لا يروق للقوى الكبرى التي دخلت إلى المنطقة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأكد موسوي أن إيران "تريد إزالة التوتر ومعالجة سوء الفهم مع جميع الدول خاصة الإسلامية منها"ـ وقال: "إننا نعتقد أن الشروخ الحاصلة بسبب الخلافات يستغلها الأعداء ومنهم الكيان الصهيوني"، مضيفا أن "الوحدة أمر استراتيجي لإيران التي تمد يد الصداقة دوما لدول المنطقة".

ورأى موسوي أنه "إذا أرادت دول المنطقة الاستقرار والازدهار والسلام في المنطقة فإنها لن تعثر على صديق أفضل من إيران". وقال إن "هذه المنطقة التي نعيش فيها يجب أن تكون آمنة وقوية لأن جميع الدول ستستفيد من هذه الظروف في تلك الحالة".