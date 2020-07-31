بعد خروجه من المستشفى.. أول تغريدة من الملك سلمان بمناسبة عيد الأضحى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، صباح الجمعة، التهنئة للمسلمين بمناسبة عيد الأضحى، وذلك في أول تغريدة عبر حسابه على تويتر، بعد خروجه من المستشفى.

وقال الملك سلمان: "أهنئ الجميع بعيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة والصحة والعافية. كما نسأله تبارك وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، ومن المسلمين طاعتهم، وأن يرفع عن بلادنا والعالم وباء جائحة كورونا بفضله ورحمته، وكل عام وأنتم بخير".

وكان الديوان الملكي السعودي أعلن، الخميس، أن الملك سلمان غادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض. وخضع الملك سلمان لعملية جراحية لاستئصال المرارة في 23 يوليو/ تموز الجاري، وذلك بعد دخوله للمستشفى في 20 يوليو.

وأفاد الديوان الملكي حينها أن الملك سلمان دخل المستشفى لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة. وبعد مرور 3 أيام، أعلن الديوان أن الملك خضع لعملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة تكللت بالنجاح وسيمضي "بعض الوقت" في المستشفى حسب الخطة العلاجية، ليغادر بعدها بأسبوع.