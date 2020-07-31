دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر عبدالملك الحوثي، زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون)، أن منع المسلمين من السفر إلى المملكة العربية السعودية للحج "جريمة وجناية واضحة"، متهما السلطات السعودية بـ"الاستهانة بمشاعر المسلمين" مع استئناف أنشطة مثل نشاط هيئة الترفيه، رغم انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت السلطات السعودية قد قررت إقامة موسم الحج هذا العام بعدد محدود من المقيمين داخل المملكة من مختلف الجنسيات وعدم استقبال حجاج من الخارج لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وهو القرار الذي أشادت به منظمة الصحة العالمية.

وقال الحوثي، في بيان بمناسبة عيد الأضحى، إن "هذا العيد أتى في ظل أحداث جسام تمر بها أمتنا في مقدّمتها إيقاف الحج هذا العام من بلدان العالم الإسلامي وتحويله إلى مناسبة رمزية". وأضاف أن "حصر الحج بحضور عدد محدود جدا من بلد واحد هو مخالفة صريحة للنصوص القرآنية وتجاوز مكشوف لسمة بارزة من سمات الحج كفريضة عالمية.

واعتبر الحوثي أن "منع المسلمين من البلدان الإسلامية من الحج في هذا العام والاقتصار على عدد محدود من بلد واحد هو إجراء غير مشروع، وجريمة كبيرة، وجناية واضحة، على ركن عظيم من أركان الإسلام وعلى بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة والأمة الإسلامية"، وفقا لما نقلته قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين.

وقال الحوثي إنه "حصل في التاريخ الماضي والمعاصر الكثير من الأوبئة والأحداث ولم يتعطل بسببها الحج إلى بيت الله الحرام من البلدان الإسلامية". وأضاف: "في ظل توفر الإمكانات الطبية كان يمكن التنسيق والتعاون بين البلدان الإسلامية في طبيعة الإجراءات الصحية اللازمة لأداء الحج إضافة إلى التوكل على الله".

واتهم الحوثي السلطات السعودية بـ"الاستهانة بمشاعر المسلمين"، قائلا إن "استئناف النظام السعودي لكثير من الأنشطة ومنعه للحج هو شاهد من الشواهد التي تشير إلى استهانته بالشعائر الإسلامية وتناغمه مع أعداء الإسلام". وأضاف: "النظام السعودي أتاح لما يسمّيه بهيئة الترفيه، المعروف ما تقوم به من دور هدّام وتقويض للقيم والأخلاق، باستئناف نشاطها ولم يعد فيروس كورونا عائقاً عن ذلك".