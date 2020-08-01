بعد أنباء عن تدهور صحته.. تداول صورة لتركي آل الشيخ من المستشفى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول إعلاميون ومغردون سعوديون صورة لرئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، السبت، من المستشفى بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية.

وتحدثت وسائل إعلام عدة عن تدهور مفاجئ بصحة آل الشيخ ما دفعه للسفر إلى مدينة نيويورك الأمريكية الجمعة.

وتداول عدد من الإعلاميين والمغردين السعوديين صورة من المستشفى لرئيس الهيئة العامة للترفيه والأجهزة الطبية موصولة بجسده داعين له بالشفاء.

الله يعافيه ويشافيه ويرده لأهله سالم وغانم وكل مريض🙏 #تركي_آل_الشيخ الصورة المتداوله ليست لتركي ال الشيخ https://t.co/zu00z99Bbm

وقال الإعلامي عبدالرحمن الناصر عبر صفحنه الرسمية على موقع تويتر: "اسأل الله العلي القدير ان يشفي معالي المستشار تركي آل الشيخ ان يعيده إلى ارض الوطن سالماً معافى يا أخوان، نحن نمر في أيام مباركة.. لا تنسوه من الدعاء"، على حد تعبيره.

اسأل الله العلي القدير ان يشفي معالي المستشار #تركي_ال_الشيخ وان يعيده إلى ارض الوطن سالماً معافى يا أخوان، نحن نمر في أيام مباركة.. لا تنسوه من الدعاء 🙏🏼 https://t.co/ELkvJWnEwO

وكان قد هنأ آل الشيخ متابعي صفحته الرسمية على موقع تويتر بمناسبة عيد الأضحى، إذ كتب الجمعة: "عيد أضحى مبارك عليكم جميعا"، على حد تعبيره.