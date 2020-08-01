دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت سفارة الكويت في القاهرة إن دعوات انتشرت، عبر مقاطع فيديو، لحرق العلم الكويتي، فيما رفضت وزارة الخارجية المصرية "المس برموز أو قيادات" البلدين.

وأضافت السفارة الكويتية، في بيان، أن الدعوات تمثل "إساءة بالغة ومرفوضة لدولة الكويت ورمزها الوطني من شأنه أن ينعكس وبشكل سلبي على العلاقات الأخوية بين البلدين".

وأكدت السفارة الكويتية أن الدعوات أثارت "استياءً بالغاً"، رسميًا وشعبيًا، في البلاد.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية المصرية، إنها "تابعت بمزيج من الرفض والاستنكار مؤخرًا بعض المحاولات على وسائل التواصل الاجتماعي، التي تسعى للوقيعة بين الشعبين الشقيقين، وذلك من خلال المس بالرموز أو القيادات من الجانبين".

وذكرت الخارجية المصرية أن "جهات مُغرضة" تقف وراء "هذه الإساءات" لاستهداف "العلاقات الطيبة القائمة بين الجانبين".

وأكدت الخارجية المصرية اعتزاز الجانبيّن بالجالية المصرية بالكويت والجالية الكويتية بمصر، وبأن أبناء الجاليتيّن يتمتعان بكل احترام وتقدير، وبما يحفظ حقوقهم وكرامتهم، حسب بيان الوزارة.