الأسد لقواته: حققتم إنجازات كبيرة على امتداد سنوات "الحرب الإجرامية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس الجيش السوري، وجه الرئيس بشار الأسد كلمة إلى قواته، معتبرا أنهم حققوا إنجازات كبيرة وانتصارات عظيمة على امتداد أكثر من 9 سنوات مما وصفها بـ"الحرب الإجرامية".

وقال الأسد لقواته: "كنتم مع شعبنا الأبي في مختلف مراحل هذه الحرب الإرهابية العدوانية أسياداً وأحراراً وأباة، في وقت توهم فيه البعض أنهم قادرون على تطويع إرادتكم والنيل من عزيمتكم فأسقطتم أوهام غطرستهم، وجابهتم عربدات قوى الشر والإرهاب".

وأضاف: "إن ما حققتموه كان كبيراً بإنجازاته، عظيماً بانتصاراته، وتجلى بوضوح على امتداد ما يزيد عن 9 سنوات من عمر هذه الحرب الإجرامية التي مارست فيها القوى الاستعمارية شتى أشكال الإرهاب والعدوان على سورية وشعبها الصامد"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية.

وتابع الأسد بالقول: "أدعوكم إلى مواصلة مسيرتكم المظفرة، مسيرة الرجولة والبطولة والتضحية والفداء التي تستكملون من خلالها تحرير كامل تراب الوطن من شراذم الإرهاب ودنس الاحتلال، فأنتم معقد الأمل والثقة، وبكم تشمخ الهامات وتتحقق الأمجاد وينتصر الوطن".