دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف وزير الدولة الإماراتي أنور قرقاش، السبت، تصريحات وزير الدفاع التركي خلوصي أكار لقناة "الجزيرة" القطرية عن الإمارات بـ"الاستفزازية"، مؤكدا أن "العلاقات لا تدار بالتهديد والوعيد".

وقال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن "التصريح الاستفزازي لوزير الدفاع التركي سقوط جديد لدبلوماسية بلاده". وأضاف أن "منطق الباب العالي والدولة العليّة وفرماناتها مكانه الأرشيف التاريخي".

وأضاف قرقاش أن "العلاقات لا تدار بالتهديد والوعيد، ولا مكان للأوهام الاستعمارية في هذا الزمن، والأنسب أن تتوقف تركيا عن تدخلها في الشأن العربي".

وكان وزير الدفاع التركي قد هاجم الإمارات، في لقاء مع "الجزيرة"، واتهمها بأنها "تدعم منظمات إرهابية معادية لتركيا" في ليبيا وسوريا، وقال إن بلاده "ستحاسب الإمارات على ما فعلت في المكان والزمان المناسبين" على حد تعبيره.