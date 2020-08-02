دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد النائب المصري، مصطفى بكري، على نظيره الكويتي، عبدالكريم الكندري، بعد أن دافع الثاني عن قرار حكومة بلاده تعليق الرحلات التجارية مع القاهرة لمنع تفشي فيروس كورونا السبت.

وقال الكندري في تصريحات نقلتها وسائل إعلام كويتية وأعاد النائب الكويتي نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "عملياً وقانونياً لا تحتاج الكويت أن تبرر قراراتها لأحد لكن الذي يحتاج فعلاً لتبرير هو اصراركم بالتدخل في شأننا الداخلي وعدم احترام أبسط القواعد الدولية "، على حد تعبيره.

النائب د. عبدالكريم الكندري رداً على النائب المصري مصطفى بكري : عملياً وقانونياً لاتحتاج الكويت أن تبرر قراراتها لأحد لكن الذي يحتاج فعلاً لتبرير هو اصراركم بالتدخل في شأننا الداخلي وعدم احترام أبسط القواعد الدولية ! https://t.co/gbsY0kR6Ls

ورد بكري على تصريحات الكندري قائلا عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "أقول للنائب الكويتي عبدالكريم البندري الذي رد علي دعوتي للحكومة الكويتية بالتراجع عن قرار وقف الطيران التجاري بادعاء غير صحيح عن تفشي مرض كورونا في مصر: إن مصر لا تتدخل في شئون أحد ، ومصر تحترم أخوتنا في الكويت قيادة وشعبا، ولكن هذا القرار هو قرار غير مبرر ، والادعاءات التي تساق".

وأضاف النائب المصري قائلا في تغريدة أخرى: "هي ادعاءات غير صحيحه ، فهذا الكلام لا يستند إلي معلومات غير صحيحه والأرقام موجوده لمن يريد أن يري ، أما إذا كنتم تفتعلون هذه الأمور لمجرد منع المصريين فرسالتكم وصلت يا أشقاء العروبة والمصير ، أما أذا كان هذا القرار قد صدر للرد علي شخص تافه هدد بحرق العلم الكويتي وهو...".

وتابع بكري في تغريدة تالية قائلا عن حرق العلم: "سلوك مدان ومرفوض والسلطات المصرية لم تسكت عليه ، فماذا نقول للحرباية أم لسان طويل وللبغل التافه الذي تحول من داعم كبير لمصر إلي حاقد كبير علي مصر، ماذا فعل لكم المصريون يا أشقاء، ولماذا يحاول البعض منكم تشويه موقف الشعب الكويتي الذي لانشك في حبه وإخلاصه لأشقائه"، على خد تعبيره.

وتابع النائب المصري قائلا: "المصريين، قولولها بصراحه أنتم لا تريدون المصريين وبلاش تلكيك في أسباب واهية وادعاءات غير صحيحه، والكل يعرف أنها غير صحيحه، وما يجري ضدنا علي رأي المحترمة عائشة الرشيد هي حمله ممنهجة من جماعة الإخوان وحلف الكارهين لمصر في الكويت".

المصريين ، قولولها بصراحه أنتم لاتريدون المصريين وبلاش تلكيك في أسباب واهيه وإدعاءات غير صحيحه ، والكل يعرف أنها غير صحيحه ، ومايجري ضدنا علي رأي المحترمه عائشه الرشيد هي حمله ممنهجه من جماعة الإخوان وحلف الكارهين لمصر في الكويت ،

وطالب بكري الحكومة المصرية بالتدخل الفوري لـ"إنقاذ مئات آلاف المصريين وتيسير كل السبل أمامهم"، وبهد وقف ما وصفه بـ"القرار الظالم"، على حد تعبيره.

وكانت قد اتخذت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت قرارا بحظر الرحلات التجارية مع 31 دولة من ضمنها مصر لمنع تفشي فيروس كورونا، ما دفع شركة مصر للطيران لاتخاذ قرار مماثل بوقف جميع رحلاتها التي تربط مصر بالكويت.