صراع حفتر و"الوفاق الوطني" في ليبيا.. كل ما عليك معرفته

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حفتر لـCNN: لن نتعاون مع أي عمل عسكري أوروبي بليبيا ويجب رفع الحظر عن الجيش

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه قائد ما يُعرف بـ"الجيش الوطني الليي"، الجنرال خليفة حفتر، الأحد، رسالة "تهديد" للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد فيها أن قواته ستواجه الوجود التركي على الأراضي الليبية بالرصاص، وذلك في كلمة ألقاها أمام السرية العاشرة التابعة لكتيبة طارق بن زياد، بمناسبة عيد الأضحى.

وقال حفتر خلال كلمته التي نشرها الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "شعبكم يرى فيكم المخلص من المعتدين والذين شوهوا الدين الإسلامي مثل هذا المعتوه"، مشيرا إلى أن أردوغان أتى إلى ليبيا باحثا عن "موروث أجداده".

وتابع الجنرال الليبي قائلا: "نحن نقول له (أردوغان) موروث أجدادك نترجمه لك بالرصاص"، مشيرا إلى أن الليبيين لن يقبلوا بأن يحتلهم الأتراك مرة أخرى، على حد قوله.

وأضاف حفتر قائلا: "لا نحب أن نرى تركيا يمشي على قدميه أمام هؤلاء الأبطال"، وأردف قائلا: "لا رحمة لأنهم لا يستحقون الرحمة"، في إشارة إلى القوات التركية الموجودة في ليبيا.

وكان قد تحدث الجنرال الليبي، في كلمة ألقاها السبت، عن المجموعات السورية التي تقاتل إلى جانب تركيا في ليبيا، مشيرا إلى أن هؤلاء مجموعات "مسترزقة" "لا دين لهم ولا عائلة لهم" واصفا سوريا بـ"البلد العزيز" ورافضا إطلاق مسمى "سوريين" عليهم.

وأشار حفتر في كلمة السبت إلى أن الأتراك مكثوا في ليبيا 300 عام لم ير منهم الليبيون إلا "القتل والنهب" مشيرا إلى ان الشعب الليبي لا يقبل بالاستعمار مرة ثانية.

وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج سياسيا وعسكريا كما تُقاتل إلى جانبها مجموعات موالية لها جلبتها من سوريا، ضد قوات "الجيش الوطني الليبي" المدعوم من مصر والإمارات وفرنسا.