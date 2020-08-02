دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأحد، بإحالة قائد "قوات حفظ القانون" إلى الإمرة (عمل مكتبي) واعادة النظر بهذا التشكيل، وذلك بعد تداول مقطع فيديو خلال الأيام الماضية يظهر قيام عناصر من تلك القوة بتعذيب والاعتداء على مراهق عراقي، الأمر الذي أثار موجة غضب بين العراقيين.

وقالت وزارة الداخلية العراقية، في بيان، إنه "تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء الذي أمر بتحقيق فوري ودقيق ومتابعة شخصية لوزير الداخلية، تمت المباشرة بالتحقيقات الخاصة بحادثة الاعتداء على أحد الأشخاص من قبل مجموعة لمنسوبي قيادة قوات حفظ القانون"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

وأضاف بيان الداخلية أنه "بعد التحقيقات الأولية توصلت اللجنة التحقيقية الى أن الشخص الذي ظهر في الفيديو، موقوف لدى مديرية مكافحة إجرام بغداد بتاريخ 18 مايو/ أيار ٢٠٢٠ لسرقته دراجة نارية وفق قرار قاضي تحقيق، وحادث الاعتداء عليه من قبل منتسبي حفظ القانون وقعت قبل حوالي 20 يوما من تاريخ توقيفه"، بينما أشارت وسائل إعلام محلية عراقية ونشطاء عراقيون إلى أن المراهق تم الاعتداء عليه خلال مشاركته في الاحتجاجات.

وأوضحت الداخلية أنه "تم تدوين أقوال المشتكي (المجني عليه _ الحدث) الذي طالب بالشكوى وتوجيه الاتهام ضد من قام بهذا الفعل الشنيع غير الأخلاقي وغير المهني"، مشيرة إلى أنه "تم التعرف على هوية مرتكبي هذا الفعل الاجرامي، وباشرت فرق العمل بإجراءات إلقاء القبض عليهم واحتجازهم لاستكمال التحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنجاز التحقيق بأتم صورة".

وأضافت الداخلية أن رئيس الوزراء "وجه بإحالة قائد قوات حفظ القانون إلى الامرة وإعادة النظر بهذا التشكيل الذي من المفترض أنه تم استحداثه لتعزيز سيادة القانون وحفظ الكرامة الإنسانية ومحاربة كل المظاهر غير القانونية وأن يكون مظلة يحتمي تحت ظلها أبناء شعبنا، لا أن يكون هو نفسه أداة خرق للقانون والاعتداء على المواطنين بالصورة البشعة التي لا تمت لتاريخ القوات الأمنية المشرف بصلة".