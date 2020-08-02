دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار حفل بمناسبة عيد الجيش اللبناني موجة من الغضب والانتقادات إثر حذف جملة "إن الثورة تولد من رحم الأحزان" من أغنية خلال الحفل، في الوقت الذي تتواصل فيه الاحتجاجات الشعبية في لبنان.

ونظمت جمعية "لبناني وأفتخر" حفلا بعنوان "كرمالك يا وطن" في منطقة نهر الكلب شمال بيروت، السبت، برعاية قائد الجيش العماد جوزيف عون، بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس الجيش، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وانتشر مقطع فيديو من الحفل لكورال يغني أغنية "يا بيروت" للفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، وبدلا من جزء "إن الثورة تولد من رحم الأحزان" في الأغنية الأصلية، غنى فريق القول: "إن الثورة إن الثورة لا لا لا لا لا".

وأثار ذلك انتقادات غاضبة من نشطاء ومعلقين لبنانيين على وسائل التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ "#ان_الثورة_تولد_من_رحم_الأحزان" تويتر في لبنان بآلاف التعليقات.

واستقبل الرئيس اللبناني ميشال عون، السبت، قائد الجيش ووفدا من القيادات العسكرية. وقال عون في كلمة لقوات الجيش إن "لبنان يخوض اليوم حرباً من أشرس الحروب، ضد أكثر من عدو، منها الفساد المستشري ومن يتلاعب بلقمة عيش المواطنين وضرب العملة الوطنية، ومن يطلق الشائعات لنشر اليأس"، وفقا لما نقله موقع الرئاسة اللبنانية.

ونعرض لكم فيما يلي مجموعة من التعليقات على حذف مقطع "إن الثورة تولد من رحم الأحزان":

بيروت و الوطن باقي وانتو لا لا لا لا لا لا لا خففوا حفلات وطنية . لانو كل الاغاني الوطنية مش على قياسكن و مش لابقتلكن وانشالله منعيد السنة الجاي و بيكون جيشنا بصف شعبو ووطنو . هيك بتكون الفرحة على قياس الوطن مش لا لا لا لا لا لا #ان_الثورة_تولد_من_رحم_الاحزان https://t.co/eMD2I0nsj7

ما هي الخطوة التالية؟ استئصال الرّحم؟؟؟!#ان_الثوره_تولد_من_رحم_الاحزان

بإحتفال للجيش الليلة حذفوا جملة "ان الثورة تولد من رحم الاحزان" وتم استبدالها برندحة " لا لا لا لا لا لا...." معقول لهون وصلنا ؟!؟ هالقد خايفين من فكرة وكلمة ثورة؟ ومن رحم الاحزان؟ (يلي صرنا عايشين في يومياً) وكيف الكورس بيقبل يغني هيك تحوير لكلمات الغنية؟ وين مصداقيتهم الفنية؟ https://t.co/6dm2L2XEYk

اللي ما بيعترف بثورة شعب ما بيعرف يحمي وطن #ان_الثورة_تولد_من_رحم_الاحزان

ان الثورة تولد من قلب الفقر والجوع والتجوبع واذلال المصارف والموت على أبواب المستشفيات الثورة مش غنية ولحن يا حرامية اذا الكلمة هلقد بتوجعكن وبتهز عروشكم اذا حذفتوا المقطع يعني هيك قضيتوا عالثورة #ان_الثورة_تولد_من_رحم_الاحزان https://t.co/HRz3OyUVMG

#إن_الثورة_تولد_من_رحم_الأحزان كتبها الكبير نزار قباني لحنها الكبير د. جمال سلامة وغنتها الكبيرة ماجدة الرومي من أجل #بيروت ست الدنيا ومن شوهها صغار صغار صغار .. فعلا لا لا لا لا.. https://t.co/QHvw0pS2DM

الجبن من شيم #عهد_الإنهيار و #عهد_الذل خفتوا من كلمات اغنية؟ ال لا لا لا تبعيتكن صوتها كان وقعها كتير اعلى من إحتفال كان يمكن ان يمر بسلام بس #ان_الثوره_تولد_من_رحم_الاحزان وما فيكن تتخبوا ورا الجيش كتير لإنه عن قريب رح يبرم صوبكن ويفرجيكن قيمتكن. #كرمالك_يا_وطن #لبنان_ينتفض https://t.co/HktRfCBUiZ

اغنية يحفظها كل لبناني على وجه الارض عن ظهر قلب ارادوا ان نرددها من جديد.. لا يوجد اغبى من الرقابة .. #ان_الثورة_تولد_من_رحم_الاحزان

بعد فيه المناهج التعليمية سوف يتم تغييرها. #ان_الثوره_تولد_من_رحم_الاحزان

إنّ الثورة تُولد من رحم الأحزان ❤️ https://t.co/Kg8sPuY2jJ

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