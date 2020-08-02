موجة غضب في لبنان بعد حذف "الثورة تولد من رحم الأحزان" في حفل بمناسبة عيد الجيش

الشرق الأوسط
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الرئيس اللبناني يستقبل قائد الجيش ووفدا من القيادات العسكرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار حفل بمناسبة عيد الجيش اللبناني موجة من الغضب والانتقادات إثر حذف جملة "إن الثورة تولد من رحم الأحزان" من أغنية خلال الحفل، في الوقت الذي تتواصل فيه الاحتجاجات الشعبية في لبنان.

ونظمت جمعية "لبناني وأفتخر" حفلا بعنوان "كرمالك يا وطن" في منطقة نهر الكلب شمال بيروت، السبت، برعاية قائد الجيش العماد جوزيف عون، بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس الجيش، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وانتشر مقطع فيديو من الحفل لكورال يغني أغنية "يا بيروت" للفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، وبدلا من جزء "إن الثورة تولد من رحم الأحزان" في الأغنية الأصلية، غنى فريق القول: "إن الثورة إن الثورة لا لا لا لا لا".

وأثار ذلك انتقادات غاضبة من نشطاء ومعلقين لبنانيين على وسائل التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ "#ان_الثورة_تولد_من_رحم_الأحزان" تويتر في لبنان بآلاف التعليقات.

واستقبل الرئيس اللبناني ميشال عون، السبت، قائد الجيش ووفدا من القيادات العسكرية. وقال عون في كلمة لقوات الجيش إن "لبنان يخوض اليوم حرباً من أشرس الحروب، ضد أكثر من عدو، منها الفساد المستشري ومن يتلاعب بلقمة عيش المواطنين وضرب العملة الوطنية، ومن يطلق الشائعات لنشر اليأس"، وفقا لما نقله موقع الرئاسة اللبنانية.

ونعرض لكم فيما يلي مجموعة من التعليقات على حذف مقطع "إن الثورة تولد من رحم الأحزان":

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