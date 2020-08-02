دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – امتدح رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم آل ثاني، الأحد، العاهل السعودي الراحل، الملك فهد بن عبدالعزيز، بسبب موقفه في "حرب الكويت" الذي يُصادف الأحد الذكرى الـ30 لها.

وقال بن جاسم عبر صفحته الرسمية على صفحته الرسمية عبر موقع تويتر: "في الذكرى الثلاثين لتحرير الكويت العزيزة، يستذكر المرء الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله"، على حد تعبيره.

وأضاف رئيس الوزراء القطري الأسبق قائلا: "فقد كان حزمه القاطع وقراره الصلب في ذلك الوقت بالغ الأهمية في اتخاذ الموقف السليم والصائب تجاه مرحلة من أخطر مراحل تاريخ منطقتنا وأمتنا"، حسب قوله.

في الذكرى الثلاثين لتحرير الكويت العزيزه، يستذكر المرء الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله. فقد كان حزمه القاطع وقراره الصلب في ذلك الوقت بالغ الأهمية في اتخاذ الموقف السليم والصائب تجاه مرحلة من أخطر مراحل تاريخ منطقتنا وأمتنا. https://t.co/fN9PKq9pJq

وتابع بن جاسم في تغريدة أخرى قائلا: "لقد كان الملك فهد بالفعل أباً وزعيماً خليجياً أهلاً لأن يحتل بقراره الحازم تجاه احتلال الكويت المكان الذي يستحقه، فقد كان يعرف ببصيرته وحنكته متى وكيف ومع من يستخدم الحزم والحسم، وكان يجمع ولا يفرق، ويَحْتَوِي ولا يُحْتَوَى"، حسب تعبيره.

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لقد كان الملك فهد بالفعل أباً وزعيماً خليجياً أهلاً لأن يحتل بقراره الحازم تجاه احتلال الكويت المكان الذي يستحقه ، فقد كان يعرف ببصيرته وحنكته متى وكيف ومع من يستخدم الحزم والحسم، وكان يجمع ولا يفرق، ويَحْتَوِي ولا يُحْتَوَى.

رئيس الوزراء القطري الأسبق مقطع فيديو يُظهر الملك فهد خلال حديثه عن الأسباب التي دفعته لاتخاذ قرار التدخل العسكري لإخراج القوات العراقية من الكويت عام 1990.