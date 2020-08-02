أردوغان: الكعبة تشعر بالحزن.. وتركيا مصدر أمل للمظلومين في المنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رأى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الكعبة "تشعر بالحزن" بسبب أداء عدد محدود للحج هذا العام، معتبرا أن تركيا باتت "مصدر أمل للمظلومين" في المنطقة وتدافع عن حقوقهم.

وقال أردوغان، في كلمة عبر الفيديوكونفرانس خلال اجتماع لفروع حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في الولايات التركية بمناسبة عيد الأضحى، إن الحزب "سيواصل العمل لإكثار عدد أصدقائه، والتقليل من خصومه الداخليين"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

واعتبر أردوعان أن "الكعبة الشريفة تشعر بالحزن بسبب أداء عدد محدود من المسلمين فريضة الحج للعام الحالي"، وذلك بعدما قررت المملكة العربية السعودية إقامة موسم الحج هذا العام بعدد محدود من المقيمين على أراضيها من مختلف الجنسيات وعدم استقبال حجاج من الخارج لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال أردوغان إن "الكثير من المسلمين المظلومين حول العالم بدءاً من سوريا وفلسطين حتى أراكان وإقليم تركستان يقضون عيد الأضحى وسط مشاعر من الحزن والأسى". وأضاف أن "تركيا، في ظل 18 عاماً من حكم العدالة والتنمية، باتت بمثابة مصدر أمل لكافة المظلومين في المنطقة وحول العالم، ودولة تدافع عن حقوقهم.

وحول تحويل متحف "آيا صوفيا" إلى مسجد، قال الرئيس التركي إن "إعادة فتح مسجد آيا صوفيا للعبادة في 24 يوليو/تموز، بعد 86 عاماً، زاد من سعادة وبهجة عيد الأضحى المبارك".