اتصال مرئي بين وزيري خارجية الإمارات وإيران.. فما القضايا التي بحثاها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أجرى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، اتصال مرئيا، الأحد، بنظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، تبادلا خلاله التهاني بمناسبة عيد الأضحى، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

ونقلت وام خبرا جاء فيه أن وزير الخارجية الإماراتي أجرى اتصالا مرئيا بظريف تبادلا خلاله التهاني بمناسبة عيد الأضحى.

وبحث الوزيران مستجدات تفشي جائحة فيروس كورونا وسبل مواجهاتها وتداعياتها ومعالجة الآثار المترتبة عليها وتعزيز الجهود حول العالم لإنتاج لقاح مضاد للفيروس.

ونقلت الوكالة أن الشيخ عبدالله بن زايد أشار إلى "أهمية تعزيز التعاون الدولي والتكاتف والتآزر بين الدول من أجل تجاوز تحدي جائحة "كوفيد - 19" مؤكداً على موقف دولة الإمارات الثابت في التضامن مع دول العالم المختلفة في مواجهة هذه الجائحة"، وفقا لوام.