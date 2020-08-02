قانون قيصر على الطاولة.. رئيس الوزراء السوري المنشق رياض حجاب يجتمع بمسؤولين أمريكيين في واشنطن

الشرق الأوسط
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قانون قيصر على الطاولة.. رئيس الوزراء السوري المنشق رياض حجاب يجتمع مع مسؤولين أمريكيين في واشنطن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف حساب السفارة الأمريكية في دمشق، عن لقاء جمع رئيس الوزراء السوري المنشق، رياض حجاب، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جويل رايبورن، الأحد، ناقش الطرفان خلاله التعاون في جميع المجالات بين الطرفين والتوصل إلى حل سياسي للأزمة التي تشهدها البلاد منذ 2011.

ونقلت السفارة تصريحات لرايبورن قال فيها: "سعيد جدا بالتمكن من مواصلة المحادثات مع الدكتور رياض حجاب لليوم الثاني في واشنطن".

وتابع المبعوث قائلا: "تحدثنا عن الحاجة للتعاون في المجالات كافة الخاصة بالمجتمع السوري بإطار السعي للتوصل إلى حل سياسي يرضي جميع السوريين".

وذكرت السفارة أن اجتماعا ضم حجاب ورايبورن والمستشارة في وزارة الخزانة الأمريكية، آنا موريس، وأعضاء مجموعة التعاون الخاصة بالعقوبات المدرجة تحت ما يُعرف بـ"قانون قيصر".

ولفتت السفارة إلى أن المحادثات بين الأطراف شملت الحديث عن الطريقة الأمثل لتطبيق عقوبات قيصر "وإنهاء معاناة الشعب السوري على يدي نظام الأسد"، على حد تعبيرها.

يذكر أن حجاب كان رئيس الحكومة في سوريا من يونيو/حزيران إلى أغسطس/آب من عام 2012، قبل أن يُعلن انشقاقه ويتجه إلى الأردن، ويكشف عن انضمامه إلى مناصري ما يُعرف بـ"الثورة السورية"، وقد كان الشخصية الأكبر التي تنشق عن النظام الحاكم في سوريا منذ 2011.

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