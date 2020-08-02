دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف حساب السفارة الأمريكية في دمشق، عن لقاء جمع رئيس الوزراء السوري المنشق، رياض حجاب، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جويل رايبورن، الأحد، ناقش الطرفان خلاله التعاون في جميع المجالات بين الطرفين والتوصل إلى حل سياسي للأزمة التي تشهدها البلاد منذ 2011.

ونقلت السفارة تصريحات لرايبورن قال فيها: "سعيد جدا بالتمكن من مواصلة المحادثات مع الدكتور رياض حجاب لليوم الثاني في واشنطن".

وتابع المبعوث قائلا: "تحدثنا عن الحاجة للتعاون في المجالات كافة الخاصة بالمجتمع السوري بإطار السعي للتوصل إلى حل سياسي يرضي جميع السوريين".

Special Envoy Rayburn: Very pleased to be able to continue discussions with Dr. Riad Hijab for a second day in Washington. We spoke about the need for cooperation with all sectors of Syrian society to seek a political solution for all Syrian people. 1/2 https://t.co/kDd04fFW9J

وذكرت السفارة أن اجتماعا ضم حجاب ورايبورن والمستشارة في وزارة الخزانة الأمريكية، آنا موريس، وأعضاء مجموعة التعاون الخاصة بالعقوبات المدرجة تحت ما يُعرف بـ"قانون قيصر".

ولفتت السفارة إلى أن المحادثات بين الأطراف شملت الحديث عن الطريقة الأمثل لتطبيق عقوبات قيصر "وإنهاء معاناة الشعب السوري على يدي نظام الأسد"، على حد تعبيرها.

Special Envoy Rayburn, Treasury DAS Anna Morris, and members of the U.S. Caesar Coordination Group also had valuable discussions with Dr. Riad Hijab about how best to implement Caesar sanctions and end the Syrian people’s suffering at the hands of the Assad regime. 2/2

يذكر أن حجاب كان رئيس الحكومة في سوريا من يونيو/حزيران إلى أغسطس/آب من عام 2012، قبل أن يُعلن انشقاقه ويتجه إلى الأردن، ويكشف عن انضمامه إلى مناصري ما يُعرف بـ"الثورة السورية"، وقد كان الشخصية الأكبر التي تنشق عن النظام الحاكم في سوريا منذ 2011.