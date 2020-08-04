على بعد 240 كم.. سكان قبرص يشعرون بانفجار مرفأ بيروت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شعر سكان جزيرة قبرص، التي تبعد عن لبنان 240 كم، بالانفجار الذي وقع في العاصمة اللبنانية، بيروت، الثلاثاء، حسبما ذكر المركز الأوروبي الأوسطي لرصد الزلازل.

وكتب المركز عبر صفحته الرسمية على تويتر: "لقد تلقينا عددا من التقارير القادمة من قبرص والتي بدت مرتبطة بالانفجار، حول سماع ضجيج أو الأصوات الصادرة عن ترحك النوافذ".

وكتب عدد من سكان قبرص تغريدات أكدوا فيها أنهم شعروا بالانفجار الذي وقع في لبنان.

وقال أحدهم: "شعرنا بالانفجار في ليماسول قبرص، اهتزت نوافذنا"، في حين قال آخر: "حاولت التأكد من أنه لم يتم تفجيرنا"، وأشارت أخرى إلى أنها سمعت صوت الانفجار وشعرت برعشة طفيفة في مدينة نيقوسيا.

من جانبه، أكد وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليديس، أنه على اتصال مع الحكومة اللبنانية وأبلغها باستعداد قبرص للمساعدة على الفور.