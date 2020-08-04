بعد انفجار بيروت.. إيران: جاهزون لمساعدة لبنان بكل الطرق الممكنة

الشرق الأوسط
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بعد انفجار بيروت.. إيران: جاهزون لمساعدة لبنان بكل الطرق الممكنة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكدت إيران أنها جاهزة لمساعدة لبنان بعد الانفجار الذي ضرب العاصمة اللبنانية، بيروت، الثلاثاء.

وقال وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "إيران جاهزة لتقديم المساعدة عبر أي وسيلة ضرورية"، على حد تعبيره.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني قائلا: "عقولنا وصلواتنا مع الشعب اللبناني العظيم الصامد"، على حد وصفه.

وكان قد شهد مرفأ بيروت تفجيرا ضخما أسفر عن إصابة المئات ومقتل عدد من اللبنانيين، الثلاثاء، دون تحديد الأسباب بعد.

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