بعد انفجار بيروت.. إيران: جاهزون لمساعدة لبنان بكل الطرق الممكنة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكدت إيران أنها جاهزة لمساعدة لبنان بعد الانفجار الذي ضرب العاصمة اللبنانية، بيروت، الثلاثاء.

وقال وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "إيران جاهزة لتقديم المساعدة عبر أي وسيلة ضرورية"، على حد تعبيره.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني قائلا: "عقولنا وصلواتنا مع الشعب اللبناني العظيم الصامد"، على حد وصفه.

Our thoughts and prayers are with the great and resilient people of Lebanon. As always, Iran is fully prepared to render assistance in any way necessary. Stay strong, Lebanon. 🖤🇱🇧

وكان قد شهد مرفأ بيروت تفجيرا ضخما أسفر عن إصابة المئات ومقتل عدد من اللبنانيين، الثلاثاء، دون تحديد الأسباب بعد.