دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، أن لا سبب يدعو للشك بأن إسرائيل مسؤولة عن الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء.

وقال أشكنازي قبل وقت قصير عبر القناة الـ12 الإسرائيلية إنه لا يرى "سببا لعدم تصديق التقارير الصادرة من بيروت حول أن الانفجار كان حادثا"، على حد تعبيره.

وتحدثت CNN إلى مسؤولين اثنين في الحكومة الإسرائيلية واللذان جددا التأكيد على أن إسرائيل لسيت مشتركة في هذا الانفجار، وقال أحدهما: "لا علاقة لإسرائيل بالحادثة"، على حد قوله.

وكان قد وقع انفجار ضخم في العاصمة اللبنانية بيروت قرب المرفأ، لأسباب لا تزال قيد التحقيق، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.

وتسبب الانفجار بأضرار مادية جسيمة في أرجاء عدة من العاصمة اللبنانية وضواحيها، حسبما ذكر مراسل CNN بالعربية في لبنان.