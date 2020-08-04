دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – هز انفجار ضخم العاصمة اللبنانية، بيروت، الثلاثاء، وذلك جراء حريق اندلع في مستودع للمفرقعات قرب المرفأ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية.

وأفاد مراسل CNN بالعربية في لبنان بأن الانفجار أسفر عن سقوط عدد من الجرحى كما تسبب بأضرار جسيمة في عدد من المباني وسط العاصمة اللبنانية، في ظل حالة من الفوضى سادت بيروت.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن الانفجار كان نتيجة اندلاع حريق في العنبر 12 "بالقرب من إهراءات القمح في مرفأ بيروت في مستودع للمفرقعات".

وأشارت الوكالة أن دوي الانفجار سُمع في العاصمة وضواحيها وهرعت فرق الإطفاء إلى الموقع لإخماد الحريق.