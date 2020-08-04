السيسي يُقدم التعازي للبنان بعد الانفجار الذي وقع في العاصمة بيروت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قدم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، التعازي للبنان حكومة وشعبا، بالضحايا الذين سقطوا جراء الانفجار الضخم الذي وقع قرب مرفأ بيروت الثلاثاء.

وقال السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "خالص التعازي والمواساة لأشقائنا في لبنان حكومة وشعبا، جراء حادث الانفجار الأليم الذي وقع اليوم بالعاصمة اللبنانية بيروت داعيا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان"، على حد تعبيره.

خالص التعازي والمواساة لأشقائنا في لبنان حكومة وشعبا، جراء حادث الانفجار الأليم الذي وقع اليوم بالعاصمة اللبنانية #بيروت، داعيا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان.

وكان قد وقع انفجار ضخم في العاصمة اللبنانية، بيروت، ما أسفر عن سقوط عدد "لا يُحصى" من الجرحى، نتيجة اشتعال مستودع للمفرقعات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وهز الانفجار أرجاء العاصمة اللبنانية وضواحيها وأسفر عن أضرار مادية بالغة في مناطق عدة ببيروت حسبما أوضحت الصور التي نقلها مراسل CNN بالعربية.