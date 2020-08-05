بعد انفجار بيروت.. الأزهر الشريف يُرسل قافلة طبية وإغاثية إلى لبنان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه شيخ الأزهر بإرسال قافلة طبية وإغاثية إلى لبنان للتخفيف من تداعيات الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية، بيروت الثلاثاء.

وجاء في البيان الذي نشره الأزهر عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "وجه فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لشريف، اليوم الأربعاء بإرسال قافلة طبية وإغاثية عاجلة من الأزهر إلى لبنان، وذلك للتضامن مع أشقائنا في لبنان والتخفيف من تداعيات انفجار بيروت الذي هز أرجاء العاصمة اللبنانية وأدمى قلوب الملايين حول العالم".

وأضاف الأزهر في باينه قائلا: "وأكد فضيلة الإمام الأكبر أهمية التضامن والوقوف إلى جانب لبنان في هذا الظرف الإنساني، وتقديم كل سبل الدعم اللازم لهذا البلد العربي الأصيل وشعبه الكريم للتخفيف من الآثار والأضرار التي خلّفها الانفجار، وتجاوز هذه المحنة والعبور بلبنان إلى بر الأمان والاستقرار، مشددًا على أن مثل هذه المساعدات ليست من باب المجاملة وإنما هى حق أصيل للشعب اللبناني الشقيق، وواجب شرعي وإنساني على الدول العربية والإسلامية وكل الدول القادرة على تقديم هذه المساعدات الإنسانية".

وكان قد ضرب تفجير كبير مرفأ بيروت الثلاثاء ما أسفر عن مقتل 100 وإصابة 4000 آخرين، في حصيلة قابلة للارتفاع بسبب وجود مئات المفقودين.