محافظ بيروت: منازل نصف سكان العاصمة غير قابلة للسكن بسبب الانفجار

بيروت، لبنان (CNN) – أعلن محافظ بيروت، مروان عبود، الأربعاء، أن 300 ألف شخص غير قادرين على النوم في منازلهم بعد الانفجار الذي هز العاصمة، بيروت، الثلاثاء، حسبما ذكر باتصال هاتفي مع قناة المملكة الأردنية.

وقال محافظ بيروت خلال الاتصال: "أكثر من 300 ألف مواطن لبناني لا يمكنهم النوم في منازلهم"، على حد قوله.

وأضاف عبود قائلا: "نصف سكان بيروت يمتلكون بيوتا غير صالحة للعيش في المستقبل القريب، لأسبوعين قادمين"، على حد تعبيره.

وكان قد لقي 100 شخص حتفهم جراء وأُصيب 4000 آخرين وفقا لوسائل إعلام رسمية، ومن المتوقع أن ترتفع حصيلة القتلى مع وجود مئات الأشخاص المفقودين.