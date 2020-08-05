دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في أعقاب الانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء، أشار نقيب أصحاب الفنادق والمؤسسات السياحية في لبنان، بيار الأشقر، إلى أن 90% من فنادق المدينة تضررت.

وقال الأشقر: "نجري مسحاً للفنادق المتضررة، و90% من فنادق بيروت متضررة"، بحسب ما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية "NNA".

وأضاف الاشقر: "المشكلة كبيرة وهناك عدد كبير من الجرحى في الفنادق من الموظفين والزبائن، ونحن في صدد نقل النزلاء إلى فنادق أخرى".

واستيقظت بيروت ولا تزال الفوضى تعمها بعد يوم من أقوى انفجار يقع في المدينة منذ سنوات، والذي تسبب في دمار واسع النطاق، مخلّفاً عشرات القتلى وآلاف المصابين.