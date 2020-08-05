دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت السفارة المصرية في لبنان، الثلاثاء، إن مصريًا قُتل في انفجار مرفأ بيروت، الذي راح ضحيته 73 شخصًا على الأقل، إضافة إلى أكثر من 3 آلاف جريح.

وأعربت السفارة المصرية في لبنان عن تعازيها لأسرة المواطن إبراهيم عبدالمحسن القفاص، الذي علمت السفارة بوفاته جراء الانفجار، بحسب ما أوردته صفحتها الرسمية في فيسبوك.

وأكدت السفارة المصرية في لبنان اتخاذ الإجراءات اللازمة لشحن ضحية الانفجار إلى بلاده.

وأشارت السفارة إلى أن مواطنين مصريين أبلغوها باختفاء زميلهم المصري رشدي رشدي أحمد الجمل، موضحة أنه كان متواجدًا قرب موقع الانفجار.

وقالت السفارة إنها تتابع جهود البحث عن المفقود مع السلطات اللبنانية. ودعت من لديه معلومات عنه بالتواصل معها.

كان انفجار هائلا هز مرفأ بيروت، الثلاثاء، جراء اندلاع النيران في مواد مُخزنة في مستودع بالميناء.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزير الصحة، حمد حسن، قوله إن الانفجار راح ضحيته 73 شخصًا، إضافة إلى أكثر من 3 آلاف مصاب.

وأعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان "بيروت مدينة منكوبة"، والحداد الوطني لمدة 3 أيام، في ضوء تداعيات الانفجار.

كما أعلن المجلس تولية سلطة عسكرية مسؤولية تأمين بيروت، فيما أوصى بتشكيل خلية لإدارة أزمة الانفجار، وإعلان حالة الطوارىء.

وكان رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، وصف انفجار مرفأ بيروت بأنه "كارثة"، داعيًا إلى تقديم مساعدة دولية بلاده في "بلسمة جراحنا".

وقال دياب، في كلمة تليفزيونية، الثلاثاء، إن "بيروت ثكلى ولبنان كله منكوب"، مُتعهدًا بمحاسبة المسؤولين عن الانفجار، وكشف معلومات عن المستودع الذي تسبب في الانفجار، قائلا إنه موجود منذ ٢٠١٤.