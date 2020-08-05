توب 5: منظمة الصحة: معدل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا "مرتفع".. ومصر تعترض على ملء سد النهضة أحاديا من جانب إثيوبيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أرسلت مصر بيانا إلى جنوب أفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، تضمن تأكيدا على رفض القاهرة الملء الأحادي لسد النهضة من جانب إثيوبيا.

ونشر المتحدث باسم الخارجية المصرية بيانا جاء فيه: "في إطار الفعاليات المتعلقة بالتفاوض حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الاثيوبي، قامت مصر اليوم ٥ أغسطس ٢٠٢٠ بإرسال خطاب الى دولة جنوب إفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي حيث تضمن الخطاب تأكيد رفض مصر الملء الأحادي الذى قامت به إثيوبي في 22 يوليو 2020".

وأضاف المتحدث في بيانها قائلا: "وكذلك رفض ما ورد فى الخطاب الأخير الموجّه من وزير المياه الأثيوبي الى نظرائه فى مصر والسودان والمؤرخ بتاريخ 4 أغسطس 2020 والذى تضمن مقترحاً مخالفاً للتوجيه الصادر عن قمة هيئة مكتب الإتحاد الإفريقي فى ٢١ يوليو ٢٠٢٠ والتى أكدت على ضرورة التوصل الى اتفاق ملزم قانوناً وليس مجرد إرشادات وقواعد حول ملء سد النهضة".

وكانت قد أعلنت إثيوبيا أواخر يوليو/تموز الماضي عن إنهاء المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة بشكل أحادي ودون التنسيق مع مصر والسودان.