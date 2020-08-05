بيروت، لبنان (CNN) – أكد وزير الاقتصاد اللبناني، راؤول نعمة، أن جميع المنازل والشركات في بيروت تضررت جراء الانفجار الذي ضرب العاصمة الثلاثاء.

وقال نعمة في مقابلة مع CNBC العربية الأربعاء إن جميع المنازل والمحال التجارية في بيروت تضررت من الانفجار، وأكد أن الاقتصاد اللبناني تعرض لضربة موجعة وأشار إلى أن المرفأ "مُسح عمليا"، على حد تعبيره.

وأضاف الوزير اللبناني قائلا إن الوقت مازال مبكرا جدا لقياس حجم الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الانفجار، وتابع: "لا أحد يعلم الأرقام حتى الآن، مليار دولار أو مليارين 3 أو ربما 5 أو 10، لا يمكن أن نعرف من المبكر جدا الحديث عن ذلك، لكن المبالغ عالية وأكبر من طاقتنا"، على حد تعبيره.

وقال نعمة إن الأولوية بالنسبة للحكومة تأمين احتياجات المواطنين الأساسية، الطعام بالدرجة الأولى، ولكن أيضا مستلزمات ترميم الأضرار التي أصابت المنازل والبنية التحتية في العاصمة.

وتابع الوزير قائلا: "نحتاج لزجاج وألمونيوم وخشب، نحتاج لأبواب، كل شيء دُمر"، حسب قوله.