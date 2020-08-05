بعد انفجار مرفأ بيروت.. ما هي نترات الأمونيوم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – طالب رؤساء سابقون للحكومة اللبنانية الأمم المتحدة والجامعة العربية تشكيل لجنة تحقيق دولية أو عربية لتحديد المسؤولين عن التقاعس الذي أدى للانفجار الضخم الذي هز بيروت الثلاثاء.

ونشر رئيس الحكومة اللبناني السابق، سعد الحريري، مخرجات اجتماع رؤساء الوزراء السابقين والتي جاء فيها: "إن الواجب يقتضي محاسبة كل من ثبت تقاعسه أو تورطه في عدم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية والتي كان يمكن أن تحول دون حصول هذه الكارثة المزلزلة".

وأكد رؤساء الحكومة السابقون على ضرورة مطالبة الأمم المتحدة والجامعة العربية بتشكيل لجنة تحقيق في الحادثة تضم قضاة ومحققين يتمتعون بالنزاهة والحرفية والحيادية للكشف عن ملابسات "الكارثة"، على حد قولهم.

وأرجع المسؤولون اللبنانيون السابقون سبب الكارثة إلى "فقدان القيادة والتبصر والإرادة"، وطالب الرؤساء الأجهزة الأمنية في المرفأ بـ"التآزر سوية للحفاظ على مسرح هذه الجريمة والحرص على عدم العبث به"، على حد تعبيرهم.