بيروت، لبنان (CNN)-- أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن، الأربعاء، أن البلاغات عن مئات المفقودين تُنذر بارتفاع أعداد ضحايا الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، الثلاثاء.

وقال حسن، للصحفيين أمام إحدى المستشفيات التي طالها الانفجار في بيروت، إن عدد القتلى ارتفع إلى 100 شخص، وهو الرقم الذي أعلنه أيضا الصليب الأحمر اللبناني مشيرا إلى إصابة أكثر من 4 آلاف شخص.

وأضاف حسن أن هناك بلاغات عن فقدان مئات الأشخاص من قبل أسرهم بعد الانفجار، وتابع بالقول إن ذلك يثير المخاوف من أن عدد القتلى قد يتجاوز بكثير العدد المعلن حتى الآن، مشيرا إلى أن لبنان يعاني من نقص بعدد الأسّرة والتجهيزات لإسعاف المصابين.

وكان محافظ بيروت مروان عبود صرح بأن الخسائر الناجمة عن الانفجار تتراوح بين 3 إلى 5 مليارات دولار، معتبرا أنه يشبه الانفجارات الناجمة عن القنابل النووية التي أسقطتها الولايات المتحدة على مدينتي هيروشيما وناجازاكي قبل 75 عاما، فيما أعلن رئيس الوزراء اللبناني أن الانفجار ناجم عن 2750 طنا من نترات الأمونيوم كانت مخزنة في الميناء منذ 6 سنوات.