بعد انفجار مرفأ بيروت.. ما هي نترات الأمونيوم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد المرشد الإيراني، علي خامنئي، الأربعاء، تضمانه مع الشعب اللبناني، بعد انفجار بيروت مشيرا إلى أن الصبر على هذه الحادثة "صفحة ذهبية".

وقال خامنئي عبر صفحته على موقع تويتر: "نحن متضامنون مع الشعب اللبناني العزيز ونقف إلى جانبهم إثر وقوع كارثة انفجار مرفأ بيروت الأليمة، والتي أدّت إلى مقتل وجرح عدد كبير من الناس ونجم عنها حجمٌ كبيرٌ من الأضرار".

وأضاف المرشد الإيراني في التغريدة نفسها قائلا: "سيكون الصبر على هذه الحادثة صفحة ذهبيّة تُسطّر ضمن مفاخر لبنان"، على حد قوله.

وكان قد أودى انفجار بيروت بحياة 135 شخصا على الأقل وتسبب بإصابة 5000 آخرين، في حصيلة ليست نهائية أعلنتها وزارة الصحة اللبنانية.