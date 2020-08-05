دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، بعد اجتماع مساء الثلاثاء "بيروت مدينة منكوبة"، إضافة إلى إعلان الحداد الوطني لمدة 3 أيام، في ضوء تداعيات انفجار مرفأ العاصمة، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية.

كما أعلن مجلس الدفاع الأعلى اللبناني حالة الطوارىء لمدة أسبوعين في بيروت، فيما ستتولى سلطة عسكرية مسؤولية تأمين العاصمة، فيما أوصى بتشكيل خلية لإدارة أزمة الانفجار،

من جانبه، قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، في بداية اجتماع مجلس الدفاع، إن الانفجار "كارثة كبرى حلت بلبنان والهدف من هذا الاجتماع اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية، ومساعدة المواطنين ومعالجة الجرحى والمحافظة على الممتلكات".

وشدد عون على "ضرورة التحقيق في ما حدث وتحديد المسؤوليات، لا سيما أن تقارير أمنية كانت أشارت إلى وجود مواد قابلة للاشتعال والانفجار في العنبر المذكور".

وقال الرئيس اللبناني، ميشال عون، في بداية اجتماع مجلس الدفاع، إن الانفجار "كارثة كبرى حلت بلبنان والهدف من هذا الاجتماع اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية، ومساعدة المواطنين ومعالجة الجرحى والمحافظة على الممتلكات".

وقال مجلس الدفاع الأعلى إن الحكومة ستعقد اجتماعًا استثنائيا غدًا في القصر الجمهوري لاتخاد القرارات المناسبة.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن سبب الانفجار حريق اندلع في مستودع للمفرقعات قرب المرفأ.

وكان رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، وصف انفجار مرفأ بيروت بأنه "كارثة"، داعيًا إلى تقديم مساعدة دولية بلاده في "بلسمة جراحنا".

وقال دياب، في كلمة تليفزيونية، مساء الثلاثاء، إن "بيروت ثكلى ولبنان كله منكوب"، مُتعهدًا بمحاسبة المسؤولين عن الانفجار، وكشف معلومات عن المستودع الذي تسبب في الانفجار، قائلا إنه موجود منذ ٢٠١٤.