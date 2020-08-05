من اغتيال الحريري إلى مرفأ بيروت.. تاريخ التفجيرات الدموية في لبنان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- جاء الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، مساء الثلاثاء، قبل 3 أيام من صدور حكم المحكمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، المقرر إعلانه الجمعة، وذلك بعد 13 عاما من تأسيس المحكمة بقرار من الأمم المتحدة وبعد 15 عاما من اغتيال الحريري إثر تفجير استهدف موكبه في 14 فبراير/ شباط عام 2005.
ونرصد لكم فيما يلي تسلسلا زمنيا للتفجيرات التي شهدها لبنان منذ اغتيال الحريري وحتى انفجار مرفأ بيروت:
- 14 فبراير 2005: اغتيال رفيق الحريري في انفجار استهدف موكبه في بيروت أسفر أيضا عن مقتل أكثر من 20 شخصا.
- 2 يونيو 2005 - اغتيال سمير قصير، الكاتب الصحفي في جريدة النهار اللبنانية إثر تفجير سيارته بعبوة ناسفة خارج منزله في حي الأشرفية.
- 21 يونيو 2005 - اغتيال جورج حاوي، الأمين العام الأسبق للحزب الشيوعي اللبناني، إثر انفجار سيارته بينما كان يقودها في بيروت.
- 12 ديسمبر 2005: اغتيال جبران تويني، الكاتب الصحفي البارز، إثر انفجار سيارة مفخخة في بيروت عقب عودته من فرنسا.
- 25 مايو 2006: اغتيال قائد الجهاد الإسلامي محمود المجذوب في صيدا، جنوب لبنان، إثر تفجير قنبلة.
- 13 يونيو 2007: مقتل 10 أشخاص بينهم النائب في البرلمان اللبناني عن تيار المستقبل وليد عيدو في انفجار سيارة مفخخة غربي بيروت.
- 19 سبتمبر 2007: مقتل النائب أنطوان غانم و4 آخرين في هجوم بسيارة مفخخة في بيروت.
- 12 ديسمبر 2007 – مقتل العميد الركن فرنسوا الحاج مدير عمليات الجيش إثر انفجار سيارته بجوار بلدية بعبدا بالإضافة إلى مقتل وإصابة عدد من العسكريين.
- 26 يناير 2008: مقتل النقيب في قوى الأمن الداخلي وسام عيد، المشارك في تحقيقات اغتيال الحريري، بعبوة ناسفة أسفرت أيضا عن مقتل حارسه و4 مدنيين في إحدى ضواحي بيروت.
- 13 أغسطس 2008: انفجار قنبلة يستهدف حافلة في طرابلس ويسفر عن مقتل 16 شخصا بينهم 7 جنود لبنانيين.
- 10 سبتمبر 2008: مقتل السياسي الدرزي صالح العريضي في انفجار سيارة مفخخة.
- 29 سبتمبر 2008: مقتل 5 جنود وإصابة 35 آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة في طرابلس.
- 19 أكتوبر 2012: مقتل رئيس فرع المخابرات لقوى الأمن الداخلي الجنرال وسام الحسن إثر انفجار ضخم في الأشرفية، وأسفر الانفجار أيضا عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 128 آخرين.
- 15 أغسطس 2013: مقتل 27 شخصا وإصابة نحو 300 آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة في الضاحية الجنوبية لبيروت.
- 23 أغسطس 2013: مقتل 42 شخصا وإصابة المئات إثر انفجارين قرب مسجدي التقوى والسلام في طرابلس.
- 19 نوفمبر 2013: انفجار قرب المركز الثقافي الإيراني في الضاحية الجنوبية لبيروت يسفر عن مقتل 22 شخصا وإصابة 146 آخرين.
- 27 ديسمبر 2013: اغتيال الوزير محمد شطح عضو تيار المستقبل ومقتل 5 آخرين وإصابة 70 إثر انفجار سيارة مفخخة.
- 2 يناير 2014: مقتل 4 أشخاص وإصابة أكثر من 60 آخرين في انفجار سيارة مفخخة بالضاحية الجنوبية لبيروت.
- 16 يناير 2014: مقتل 5 أشخاص وإصابة 42 آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة في بلدة الهرمل شمال شرق لبنان.
- 1 فبراير 2014: مقتل 4 أشخاص وإصابة 23 آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة في محطة وقود بالهرمل.
- 19 فبراير 2014: أسفر تفجيران انتحاريان قرب المركز الثقافي الإيراني بالضاحية الجنوبية عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 128 آخرين.
- 24 يونيو 2014: مقتل 12 شخصا إثر تفجير انتحاري بسيارة مفخخة قرب مقهى ونقطة تفتيش عسكرية في بيروت.
- 10 يناير 2015: تفجير انتحاري مزدوج يسقط 9 قتلى و50 مصابا في مقهى بطرابلس.
- 12 نوفمبر 2015: مقتل 89 شخصا وإصابة أكثر من 200 آخرين في هجوم انتحاري مزدوج في ضاحية برج البراجنة جنوب بيروت.
- 27 يونيو 2016: أسفرت عدة تفجيرات عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 12 آخرين في قرية القاع الشرقية.
- 4 أغسطس 2020: مقتل 100 شخص على الأقل وإصابة أكثر من 4 آلاف آخرين إثر انفجار في مرفأ بيروت.