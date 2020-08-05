من اغتيال الحريري إلى مرفأ بيروت.. تاريخ التفجيرات الدموية في لبنان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- جاء الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، مساء الثلاثاء، قبل 3 أيام من صدور حكم المحكمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، المقرر إعلانه الجمعة، وذلك بعد 13 عاما من تأسيس المحكمة بقرار من الأمم المتحدة وبعد 15 عاما من اغتيال الحريري إثر تفجير استهدف موكبه في 14 فبراير/ شباط عام 2005.

ونرصد لكم فيما يلي تسلسلا زمنيا للتفجيرات التي شهدها لبنان منذ اغتيال الحريري وحتى انفجار مرفأ بيروت: