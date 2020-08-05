دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، أن النظام الصحي في البلاد يُعاني من أزمتين، تفشي فيروس كورونا والأضرار البشرية التي خلفها الانفجار الذي وقع في العاصمة بيروت الثلاثاء.

وقال حسن وفقا لوكالة الأنباء الوطنية اللبنانية الرسمية: "نحن نعاني في القطاع الصحي من أزمة مواجهة فيروس كورونا".

وأضاف وزير الصحة اللبناني قائلا إن الانفجار الأخير جاء ليضيف أزمة أخرى للقطاع الصحي في البلاد.

وتابع حسن قائلا: "الأمر يتطلب الانخراط الإيجابي من جانب السياسيين والأحزاب السياسية والسلطات ومن كافة الدول الصديقة والشقيقة لأننا نعاني من نقص عدد الأسرة وقصور في المعدات لمساعدة الأشخاص المصابين والأوئك الذين يعانون من وضع صحي حرج"، حسب وقله.